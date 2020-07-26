سلع ليس على أسعارها خصم من الشركات بمبادرة "مايغلاش عليك"

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت قائمة السلع والمنتجات المشاركة في مبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، والتي أطلقتها الحكومة اليوم الأحد، وجود عدد من أنواع السلع المشاركة بدون عروض خصم عليها من الشركات.

وبحسب ما رصد مصراوي، تتضمن هذه السلع عددا من الأصناف التالية والمرفق بها أسعارها، ولا تتضمن عروضا من الشركات ولكنها يمكن أن يستفيد مشتروها بخصم الدعم الحكومي بنسبة 10% من سعرها في الحدود التي تحددها الحكومة لبطاقات التموين بحد أقصى 200 جنيها للفرد و1000 جنيه للبطاقة.

وتتمثل أبرز هذه السلع في الأنواع الآتية:

- ديب فريزر ألاسكا بين 3025 جنيها و5 آلاف جنيه

- ثلاجات ألاسكا بين 3970 و6250 جنيها

- ديب فريزر ألاسكا عرض زجاج بين 4245 و5490 جنيها

- ثلاجة ألاسكا عرض 5535 جنيها

- يو إس بي شاحن حائط 95 جنيها

- مشترك كهرباء 6 مقبس 4 مخرج شحن 260 جنيها

- إير كوندشن بين 8550 و12376 جنيها

- فري ستاندنج (أفران وبوتاجازات) بين 7299 و7999 جنيها

- ديب فريزر (العربي) بين 5440 جنيها و6400 جنيه

- ريفريجيراتور بين 5280 و9575 جنيها

- غسالات توب لودينج بين 3399 و5415 جنيها

- غسالات توين تاب بين 1749 و5626 جنيها

- مروحة سقف (العربي) 455 جنيها

- مروحة ستاند (العربي) 799 جنيها

- ميكروويف (العربي) بين 1549 و2799 جنيها

- كانيستير (العربي) يسن 1269 و2749 جنيها

- بي تي في (العربي) 4349 جنيها

- تليفزيون (العربي) بين 2999 و10499 جنيها

- غسالات فورنت لودينج بين 6749 و7550 جنيها

- غسالات توين توب بين 1749 و2150 جنيها

- شاحن حائط بين 42 جنيها و150 جنيها

- استرتش صناعي بين 391 و414 جنيها

- سكوتش لاصق 355 جنيها

- لمبات فلورسنت بين 9.5 و20 جنيها

- شاليموه بين 19.35 جنيه و135 جنيها

- مفارش رمضان بين 144 و432 جنيها

- زينة رمضان بين 304 جنيهات و592 جنيها

- فوانيس بين 640 و1112 جنيها

- كسوة مخدة 192 جنيها

- سجادة عربي 480 جنيها

- بوفات بين 512 و640 جنيها

- علقات وزينة لأعياد الميلاد بين 176 جنيها و400 جنيه

- بنطلون جينز رجالي نيو بورن 465 جنيها

- تيشرت رجالي نيو بورن 295 جنيها

- كارديجان رجالي 695 جنيها

- طقم خلاطات جيانا 1140 جنيها

- كنبه فوتيه 16 ألف جنيه

- ترابيزة مكوة أبيض أو أستر 3200 جنيه

- أكياس تعبئة 625 جنيها

- مكبس برشام تيل فرامل 62 ألف جنيه

- ماسترباتش 32 ألف جنيه

- بيبة أرضية تتراوح بين 54 و519 جنيها

- مجرى طولية بين 1160 و1469 جنيها

- محبس لاكور بين 110 جنيها و1505 جنيهات

- لاكور بين 35 و299 جنيها