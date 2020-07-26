بعد الخصم.. أسعار السخانات الكهربائية بمبادرة "مايغلاش عليك"

كتبت- شيرين صلاح:

نشر الموقع الإلكتروني لمبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، عروض خصومات على 7 أنواع من السخانات والغسلات، وهذه الأسعار تشمل قيمة الضريبة.

وهذه الأنواع المتاح بيعها عبر الموقع الإلكتروني، وتتيح المبادرة منتجات أخرى ولكن عبر المحلات المشاركة في المبادرة.

ويشمل النوع الأول غسالة ملابس 7 كيلوات جرام تحميل أمامي بسعر 6207 جنيهًا بدلا من 6897 جنيهًا بخصم 10%.

ويشمل النوع الثاني سخان مياه كهربائي 80 لترًا – سوبر ستار بسعر 1193 جنيها بدلا من 1404جنيهات، بخصم 15%.

ويشمل النوع الثالث سخان مياه كهربائي 50 لترًا- سوبر ستار بسعر 1028 جنيهًا بدلا من 1209 جنيهات، بخصم 15%.

ويشمل النوع الرابع سخان كهربائي 30 لترًا سوبر - ستار بسعر 868 جنيهًا بدلا من 1021 جنيهًا، بخصم 15%.

ويشمل النوع الخامس سخان مياه كهربائي 80 لترًا- دريم بسعر 1193 جنيهًا بدلا من 1404 جنيهات، بخصم 10%.

ويشمل النوع السادس سخان مياه كهربائي 30 لترًا - دريم بسعر 836 جنيهًا بدلا من 1015جنيهًا، بخصم 15%.

ويشمل النوع السابع سخان مياه كهربائي 50 لترًا - دريم بسعر 1023 جنيهًا بدلا من 1203 جنيهًا، بخصم 15%.