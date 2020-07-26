تخفيضات تصل لـ 9 آلاف جنيه.. ننشر قائمة منتجات مبادرة "مايغلاش عليك"

كتبت- دينا خالد:

كشفت الحكومة اليوم الأحد، عن المنتجات المشاركة في مبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك، فضلًا عن قيمة الخصم على كل سلعة وسعرها بعد الخصم.

وتمنح المبادرة خصومات تصل إلى 20% على حزمة من السلع والمنتجات تشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية.

ويستطيع المواطن التمتع بالخصومات، من خلال المتاجر والشركات التي شاركت بالمبادرة، كما يمكن التسوق من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة من هنا

ويقدم مصراوي قائمة بعدد المنتجات التي تباع ضمن المبادرة بخصومات بالماركات ونسبة التخفيضات، بحسب الموقع الرسمي للمبادرة، وهي كالآتي:

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