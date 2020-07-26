خصومات تصل لـ 16%.. أسعار الثلاجات بمبادرة "مايغلاش عليك"

الأحد 26 يوليه 2020

01:39 م الأحد 26 يوليه 2020

كتبت- شيرين صلاح:

عرض الموقع الإلكتروني لمبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، خصومات على 22 نوعًا من الثلاجات والديب فريزر، وهذه الأسعار تشمل قيمة الضريبة.

وهذه الأنواع المتاح بيعها عبر الموقع الإلكتروني، وتتيح المبادرة منتجات أخرى ولكن عبر المحلات المشاركة في المبادرة.

ويشمل النوع الأول ثلاجة الكتروستار 560 لتر نوفروست اليجانزا بسعر 7859.70 جنيه بدلا من 8733 جنيها بخصم 10%.

ويشمل النوع الثاني ثلاجة الكتروستار 330 لتر نوفروست نيو بسعر 4735.10 جنيه بدلا من 5380.80 جنيه، بخصم 10%.

ويشمل النوع الثالث ثلاجة 500 لتر نوفروست بسعر 9123.67 جنيه بدلا من 12054 جنيه، بخصم 13%.

ويشمل النوع الرابع ثلاجة نوفروست ديجيتال فضى 500 لتر بسعر 11235.50 جنيه بدلا من 13725 جنيها، بخصم 10%

ويشمل النوع الخامس ثلاجة نوفروست فضى 410 لتر بسعر 8690.22 جنيه بدلا من 9655 جنيهًا، بخصم 10%.

ويشمل النوع السادس ثلاجة نوفروست ابيض 410 لتر بسعر 8433.72 جنيه بدلا من 9370.80 جنيه، بخصم 10%.

ويشمل النوع السابع ثلاجة اس بي اس 518 لتر بسعر 19928.70 جنيه بدلا من 22143 جنيه، بخصم 10%.

ويشمل النوع الثامن ثلاجة اف دي 536 لتر بسعر 25243.02 جنيه بدلا من 28047.80 جنيه، بخصم 10%.

ويشمل النوع التاسع ثلاجة الكتروستار نوفروست فلات ديجيتال 430 لتر بسعر 6765 جنيها بدلا من 7687.50 جنيه، بخصم 12%.

ويشمل النوع العاشر ثلاجة الكتروستار نوفروست اليجانزا 430 لتر بسعر 6014.18 جنيه بدلا من 6834.30 جنيه، بخصم 12%.

ويشمل النوع الحادي عشر ثلاجة الكتروستار نوفروست برستيج 339 لتر بسعر 5592.84 جنيه بدلا من 6355.50 جنيه، بخصم 12%.

ويشمل النوع الثاني عشر ثلاجة نوفروست أبيض 320 لتر بسعر 5917.97 جنيه بدلا من 7045.20 جنيه، بخصم 16%.

ويشمل النوع الثالث عشر ثلاجة نوفروست فضى بسعر 6119.06 جنيه بدلا من 7248.60 جنيه، بخصم 16%.

ويشمل النوع الرابع عشر ديب فريزر فضي 7 درج بسعر 8948.70 جنيه بدلا من 9943 جنيها، بخصم 10%.

ويشمل النوع الخامس عشر ديب فريزر الكتروستار 6 درج نوفروست فلات ديجيتال بسعر 6819.12 جنيه بدلا من 7749 جنيها، بخصم 12%.

ويشمل النوع السادس عشر ديب فريزر الكتروستار 5 درج نوفروست برستيج بسعر 5880.20 جنيه بدلا من 6758.85 جنيه، بخصم 13%.

ويشمل النوع السابع عشر ديب فريزر الكتروستار 4 درج نوفروست برستيج بسعر 85514.83 جنيه بدلا من 6266.85 جنيه، بخصم 12%.

ويشمل النوع الثامن عشر ديب فريزر الكتروستار 7 درج نوفروست فلات ديجيتال بسعر 7549.74 جنيه بدلا من 8579.25 جنيه، بخصم 12%.

ويشمل النوع التاسع عشر ديب فريزر الكتروستار 7 درج نوفروست فلات/ برستيج بسعر 7225.02 جنيه بدلا من 8210.25 جنيه، بخصم 12%.

ويشمل النوع العشرين ديب فريزر الكتروستار 5 درج نوفروست فلات ديجيتال بسعر 6272.51 جنيه بدلا من 7127.85 جنيه، بخصم 12%.

ويشمل النوع الحادي والعشرين ديب فريزر الكتروستار 6 درج نوفروست بسعر 6493.32 جنيه بدلا من 7378.77 جنيه، بخصم 10%.

ويشمل النوع الثاني والعشرين ديب فريزر الكتروستار 7 درج نوفروست برستيج ديجيتال بسعر 7333.26 جنيه بدلا من 8333.25 جنيه، بخصم 12%.

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