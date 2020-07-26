تفاصيل تمويل شراء السلع بالتقسيط بمبادرة "مايغلاش عليك" بالبنوك والشركات

كتب- مصطفى عيد:

كشف الموقع الإلكتروني لمبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، والتي أطلقتها الحكومة رسميا اليوم الأحد، عن تفاصيل إمكانية الحصول على تمويل من البنوك وشركات التمويل المشاركة في المبادرة لشراء السلع.

وتقدم هذه البنوك والشركات هذه التمويلات بفائدة مخفضة وفترات سداد تصل إلى 24 شهرا.

وتتضمن هذه البنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، كما تشمل الشركات أمان التابعة لراية القابضة، وشركة Valu التابعة للمجموعة المالية هيرميس، بالإضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.

أولا- البنوك:

تتيح المبادرة لعملاء البنوك نظامين للتقسيط الأول لعملاء بطاقات الائتمان، والثاني لعملاء بطاقات الخصم والمدفوعة مقدما.

1- التقسيط لعملاء بطاقات الائتمان:

- السداد على فترة من 12 إلى 24 شهرا.

- 500 جنيه الحد الأدنى للحركة.

- سعر الفائدة مساوي لنسبة 0.76% فائدة شهرية ثابتة (بدلا من 2.25% فائدة شهرية ثابتة قبل المبادرة بمجموع 27% سنويا).

2- التقسيط لعملاء بطاقات الخصم والمدفوعة مقدما:

- منح قرض شخصي بحد أدنى 5 آلاف جنيه وحد أقصى 25 ألف جنيه لمن يرغب وينطبق عليه شروط منح القرض وفقا لسياسة البنك وبسعر عائد مدين مماثل للمتفق عليه مع جهة العمل.

- فترة التقسيط تمتد حتى 24 شهراً.

- القرض بدون مصاريف إدارية طوال فترة المبادرة (بدلا من خصم 2% من إجمالي مبلغ القرض قبل المبادرة)

- سعر الفائدة: يظل سعر الفائدة للقرض مماثلا للمتبع قبل المبادرة طبقا لسياسة البنك.

ثانيا- شركات تمويل المستهلكين:

- 100 ألف جنيه الحد الأقصى للتمويل لعملاء البنوك، و25 ألف جنيه لغير عملاء البنوك.

- سعر الفائدة: 12% سنويا (1% شهريا)، بدلا من 22% سنويا (2.25%) قبل المبادرة.

- فترة السداد: 24 شهرا بحد أقصى.

- المصاريف الإدارية: بدون مصاريف إدارية باستثناء مصاريف الاستعلام الائتماني التي تتراوح قيمتها بين 40 و50 جنيها، وذلك بدلا من 5% من إجمالي قيمة القرض قبل المبادرة.

ثالثا- بنك ناصر الاجتماعي:

- سعر الإقراض النهائي للمستهلك: 9% ثابتة.

- الحد الأقصى: 5 آلاف جنيه (تمويل سلعي).

- فترة السداد: تصل إلى 24 شهرا.

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