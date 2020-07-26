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ننشر قائمة المحلات المشاركة في مبادرة "مايغلاش عليك" على مستوى الجمهورية

12:33 م الأحد 26 يوليه 2020
ننشر قائمة المحلات المشاركة في مبادرة "مايغلاش عليك" على مستوى الجمهورية

محلات تعرض خصومات

كتبت- دينا خالد:

أطلقت الحكومة اليوم الأحد، مبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم الاقتصاد المحلي.

وتمنح المبادرة خصومات تصل إلى 20% على حزمة من السلع والمنتجات تشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية.ك

ويستطيع المواطن التمتع بالخصومات، من خلال المتاجر والشركات التي شاركت بالمبادرة، كما يمكن التسوق من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة من هنا

ويقدم مصراوي، بيانات وعناوين التجار المشاركين في المبادرة، بحسب موقع المبادرة الرسمي وهي كالآتي:

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