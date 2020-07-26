تبدأ من 164 جنيهًا.. تعرف على أسعار هواتف المحمول في "مايغلاش عليك"

كتبت- شيرين صلاح:

أتاح الموقع الإلكتروني لمبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، عروض خصومات على 13 نوعا من أجهزة المحمول والتابليت، وهذه الأسعار تشمل قيمة الضريبة.

وهذه الأنواع هي الموجودة فقط للبيع عن طريق الموقع، فيما تضم المحلات المشاركة أنواعًا أخرى.

ويشمل النوع الأول موبايل سيكو سينيور بسعر 423.74 جنيه بدلا من 470.82 جنيه، بخصم 10%.

ويشمل النوع الثاني موبايل سيكو انفينتي بسعر 1590.30 جنيه بدلا من 1767 جنيها، بخصم 10%.

ويشمل النوع الثالث موبايل سيكو ميجا 2 ماكس بسعر 1537.97 جنيه بدلا من 1708.86 جنيه، بخصم 10%.

ويشمل النوع الرابع موبايل سيكو مور 3 بسعر 610.47 جنيه بدلا من 678.30 جنيه، بخصم 10%.

ويشمل النوع الخامس موبايل سيكو توباز بسعر 1072.17 جنيه بدلا من 1191.30 جنيه، بخصم 10%.

ويشمل النوع السادس موبايل سيكو اكسترا 2 بسعر 225.72 جنيه بدلا من 250.80 جنيه، بخصم 10%.

ويشمل النوع السابع موبايل سيكو ميجا بسعر 1179.90 جنيه بدلا من 1311 جنيها بخصم 10%.

ويشمل النوع الثامن موبايل سيكو ميني 7 بسعر 164.16جنيه بدلا من 182.40 جنيه، بخصم 10%.

ويشمل النوع التاسع تابلت اكسبريس 3 ماكس بسعر 1254 جنيها بدلا من 1396.50 جنيه، بخصم 10%.

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