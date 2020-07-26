بالأنواع والخصومات.. أسعار شاشات التليفزيون بمبادرة "مايغلاش عليك"

كتب- مصطفى عيد:

عرض الموقع الإلكتروني لمبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، والتي انطلقت اليوم الأحد، خصومات على 7 أنواع من شاشات التليفزيون ضمن السلع المشاركة في المبادرة.

ويشمل النوع الأول شاشة 32 بوصة عادية بسعر 2821.5 جنيه بدلا من 3135 جنيها بخصم 10%، حيث تتوفر 99 قطعة من المنتج من إنتاج شركة بنها للصناعات الإلكترونية.

بينما يتضمن النوع الثاني شاشة 32 بوصة سمارت بسعر 3539.7 جنيه بدلا من 3933 جنيها بخصم 10%، حيث تتوفر 100 قطعة من إنتاج شركة بنها للصناعات الإلكترونية أيضا.

والنوع الثالث يشمل شاشة 43 بوصة عادية بسعر 5130 جنيها بدلا من 5700 جنيه بخصم 10%، حيث تتوفر 100 قطعة من إنتاج شركة بنها للصناعات الإلكترونية.

ويتضمن النوع الرابع شاشة 43 سمارت بسعر 6104.7 جنيه بدلا من 6783 جنيها بخصم 10%، حيث تتوفر 100 قطعة من إنتاج شركة بنها للصناعات الإلكترونية.

ويشمل النوع الخامس شاشة 49 بوصة سمارت بسعر 7130.7 جنيه بدلا من 7923 جنيها بخصم 10%، حيث تتوفر 100 قطعة من إنتاج شركة بنها للصناعات الإلكترونية.

والنوع السادس عبارة عن شاشة 55 بوصة عادية بسعر 8156.7 جنيه مقابل 9063 جنيها بخصم 10%، حيث تتوفر 100 قطعة من شركة بنها للصناعات الإلكترونية.

ويتضمن النوع السابع شاشة 55 بوصة سمارت بسعر 9182.7 جنيه بدلا من 10203 جنيهات بخصم 10%، حيث تتوفر 100 قطعة من شركة بنها للصناعات الإلكترونية.

وانطلقت مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي اليوم الأحد على أرض الواقع تحت شعار "مايغلاش عليك"، حيث تم إطلاق الموقع الإلكتروني للمبادرة والذي يتضمن أهم المعلومات عن السلع المشاركة فيها والأسعار والخصومات وغيرها من المعلومات المهمة عن المبادرة، وأيضا يتيح الشراء الإلكتروني.

وبحسب معيط، تصل نسبة الخصومات في المبادرة إلى 20%، بالإضافة إلى دعم كل فرد بالبطاقات التموينية بمبلغ 200 جنيه بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة بتكلفة إجمالية 12.25 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

كما تسمح المبادرة بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكي.

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