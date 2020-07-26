التأمينات: صرف معاشات بقيمة 2.18 مليار جنيه خلال يومين

كتبت- ياسمين سليم:

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن إجمالي المعاشات المنصرفة منذ يوم الخميس الماضي وحتى أمس، بلغت ٢,١٥٨ مليار جنيه لصالح ١,٧٦٦ مليون حركة صرف.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الأحد أن عمليات صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي انتظمت حيث بلغ عددها ١,٣٦٥ مليون حركة بقيمة إجمالية ١,٧٨٦ مليار جنيه.

كما بلغ إجمالي ما تم صرفه من منافذ الهيئة ١١٥ ألف حركة بقيمة إجمالية ١,٣٦٥ مليون جنيه، وفقًا للبيان.

وبلغ عدد الذين صرفوا من منافذ هيئة البريد ٢٨٦ ألف حركة بقيمة إجمالية ٢٦٣ مليون جنيه، بالإضافة إلى المعاشات المحولة على البنوك والتي تبلغ ١,٧٣٢ مليون حالة بقيمة إجمالية ٥,٢٧١ مليار جنيه.

وأكد عوض، أنه تم الإعلان عن خطة بدء صرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك حيث تم الصرف لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو ٢٠٢٠ أقل من ١٠٠٠ جنيه بداية من الخميس من منافذ الهيئة التي عملت بشكل استثنائي.

وقد تم استكمال الصرف لنفس الفئة أمس من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

ومن كانت معاشاتهم أقل من ٢٠٠٠ جنيه قبل زيادة يوليو ٢٠٢٠ فيتم الصرف لهم يومي الأحد والاثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

علي أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلان، من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وأكد عوض، على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.

واليوم، تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الصرف لفئة أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من ٢٠٠٠ جنيه، وذلك وفقاً لقيمة المعاش قبل الزيادة في شهر يونيو ويستمر يومي الأحد والاثنين ٢٦ و٢٧ يوليو.