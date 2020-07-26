ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليصل إلى بين 20 و23 جنيها.
وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و70 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري 10 جنيهات، ليتراوح بين 32 و38 جنيها.
واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 200 جنيه و260 جنيها.
وسجل سعر كيلو السبيط والكالماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا إلى بين 30 و130 جنيها.
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