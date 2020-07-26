خصومات بالجملة.. انطلاق الموقع الإلكتروني لمبادرة "مايغلاش عليك"

كتب- مصطفى عيد:

انطلق، اليوم الأحد، الموقع الإلكتروني لمبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، والذي يحتوي على السلع المشاركة في المبادرة ونسب الخصم عليها والأسعار قبل وبعد الخصم والشركات البائعة، ومواصفات السلعة إن وجدت.

كما يتضمن الموقع الذي جاء تحت هذا العنوان WWW.MOBADRA.GOV.EG محتويات عن طريقة استفادة المستهلك من المبادرة، وأيضا طريقة وشروط الحصول على تمويل من البنوك وشركات التمويل المشاركة في المبادرة، وتفاصيلها، وكيفية اشتراك التاجر أو المصنع في المبادرة

ويشمل محتوى الموقع أيضًا معلومات عن المبادرة ومنها فكرتها، وهدفها، والجهات الحكومية المشاركة فيها سواء رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء، أو الوزارات المختلفة، والبنك المركزي.

وتنقسم قطاعات السلع المشاركة في المبادرة، بحسب بيانات الموقع، الأجهزة الكهربائية والتي تتضمن التكييفات، والتليفزيونات، والثلاجات والديب فريزر، والغسالات، والسخانات.

كما تشمل هذه القطاعات أيضا قطاع الإلكترونيات والذي يتضمن موبايلات وتابلتات، وقطاع الكهرباء والإضاءة والذي يتضمن حتى الآن لمبات ليد فقط، إلى جانب قطاع المنزل والذي يتضمن 92 سلعة مختلفة عن أدوات المطبخ والمائدة، إلى جانب قطاع المواد الكيميائية والذي يتضمن البلاستيك (شفاطات شاليموه).

وتتضمن قطاعات السلع المشاركة في المبادرة أيضا الأدوات الصحية مثل القطع الموفرة لخلاطات المياه، وقطع موفرة للشطاف، وقطع موفرة للدش.

ومن بين هذه القطاعات أيضا قطاع الأثاث ومنها غرفة نوم إسلامي، وكرسي فوتيه، وكنبه فوتيه، وترابيزات، ودواليب، وجزامات، ووحدات تخديم، وكراسي مراجيح، بالإضافة إلى قطاع الماكينات والمعدات والذي يحتوي حتى الآن على أنواع مختلفة من المواتير.

وجاء انطلاق الموقع تزامنا مع انطلاق مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي اليوم الأحد على أرض الواقع تحت شعار "مايغلاش عليك".

وقال محمد معيط وزير المالية، في بيان أمس السبت، إن المبادرة تأتي من حرص القيادة السياسية على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة؛ وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودي الدخل؛ بما يُسهم في الحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وبحسب معيط، تصل نسبة الخصومات في المبادرة إلى 20%، بالإضافة إلى دعم كل فرد بالبطاقات التموينية بمبلغ 200 جنيه بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة بتكلفة إجمالية 12.25 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

وتتيح المبادرة الشراء الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني المخصص لها، كما تسمح بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكي.

وأضاف الوزير أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالإسهام الفعَّال فى تحريك عجلة الاقتصاد لصالح المواطنين بمختلف شرائحهم: الصنَّاع والتجَّار والمستهلكين؛ بما يُشجع المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ويُعزز من قدرات الصناعة.

كما ستحفز المبادرة المنتج المحلي، وستنعش حركة التجارة الداخلية، وتلبي احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، على النحو الذي يُساعد في رفع معدلات النمو الاقتصادي، والحفاظ على العمالة، وخلق فرص عمل جديدة، وفقا لمعيط.

وقال الوزير إن المبادرة الرئاسية تشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، وغيرها.

وبحسب البيان، تم تسجيل 4231 منتجًا، و1178 تاجرًا بعد اعتماد بياناتهم من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، كما تم تسجيل بيانات 22 مليون بطاقة تموينية يستفيد أصحابها من الخصم الإضافي المقرر بنسبة 10%.

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