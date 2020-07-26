من المستفيد من مبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك؟

كتبت-دينا خالد:

أطلقت الحكومة اليوم الأحد، مبادرة "ما يغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي.

وتمنح المبادرة خصومات تصل إلى 20% على حزمة من السلع والمنتجات تشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية.

ويستفيد من هذه المبادرة، المقيمين (مصريين وغير مصريين) بلا استثناء، وتقدم المبادرة خصمًا إضافيًا لحاملي بطاقات السلع التموينية فقط دون غيرهم بقيمة تصل إلى 200 جنيه للفرد وبحد أقصى ألف جنيه للبطاقة الواحدة.

ويبلغ عدد بطاقات التموين التي لها الحق في الخصم الإضافي، نحو 22 مليون بطاقة، بعدد نحو 64.5 مليون فرد.

ويتم تحديد حد أقصي للدعم المقدم من وزارة المالية لكل فرد من أفراد البطاقة التموينية ولكن لا يوجد حد أقصى لما يمكنه شراؤه من منتجات داخل المبادرة وسوف يستفيد من نسب الخصم المقدمة من المصنعين والتجار.

وبحسب الموقع الرسمي للمبادرة لا يوجد حد أقصى لما يمكن شراؤه من منتجات داخل المبادرة بالنسبة لباقي المواطنين من غير حاملي البطاقات التموينية.

وخصصت الحكومة موقعا إلكترونيا لعرض جانب من المنتجات المشاركة في المبادرة.

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