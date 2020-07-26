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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأحد

10:28 ص الأحد 26 يوليه 2020
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأحد

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 10458 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.96%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.87%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.93% مع نهاية تعاملات الأربعاء الماضي، إلى مستوى 10459 نقطة.

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