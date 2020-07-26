البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأحد
10:28 ص الأحد 26 يوليه 2020
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 10458 نقطة.
بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.96%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.87%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.93% مع نهاية تعاملات الأربعاء الماضي، إلى مستوى 10459 نقطة.
الخبر التالى:من المستفيد من مبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك؟
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
91583
عدد المصابين
-
32903
عدد المتعافين
-
4558
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
15898552
عدد المصابين
-
9688548
عدد المتعافين
-
641050
عدد الوفيات
إعلان