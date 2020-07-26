البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 10458 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.96%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.87%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.93% مع نهاية تعاملات الأربعاء الماضي، إلى مستوى 10459 نقطة.