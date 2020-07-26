بخصومات 20%.. اليوم انطلاق مبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك

كتبت- شيرين صلاح:

تنطلق اليوم الأحد، مبادرة الحكومة لتشجيع الاستهلاك للمنتج المحلي لمدة 3 أشهر، بمشاركة العديد من القطاعات مثل الملابس الجاهزة، والأجهزة المزلية، والمنتجات الجلدية، والأثاث والأجهزة الإلكترونية، والصناعات الحرفية، وأخرى.

وأعلنت الحكومة الأربعاء الماضي، عن التفاصيل الخاصة بالمبادرة التي تهدف، لتشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك.

وتعتمد آلية عمل المبادرة على التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسبة خصم لكافة المواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة، بحسب تصريحات لوزير المالية محمد معيط.

وتتضمن المبادرة التي ستنطلق يوم الأحد المقبل العديد من السلع التي سيتم إتاحة خصم على أسعارها من المصنعين والتجار بنسب تصل إلى 20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه على البطاقة الواحدة.

وجهزت الحكومة حملة إعلانية للمبادرة، وسيتم بدء البث بكافة وسائل التواصل اليوم الخميس، كما أنه تم الانتهاء من الموقع الإلكتروني للمبادرة ومتاح به خاصية الشراء الإلكتروني (WWW.MOBADRA.GOV.EG).

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