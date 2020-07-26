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اليوم.. صرف معاشات شهر أغسطس لمن يتقاضون أقل من ألفي جنيه

09:35 ص الأحد 26 يوليه 2020
اليوم.. صرف معاشات شهر أغسطس لمن يتقاضون أقل من ألفي جنيه

صرف معاشات

كتبت- ياسمين سليم:

تبدأ مكاتب التأمينات والبريد اليوم الأحد صرف معاشات شهر أغسطس لمن كانوا يحصلون على معاشات أقل من ألفي جنيه، قبل زيادة يوليو.

ويبلغ عدد الذين سيصرفون اليوم نحو مليون صاحب معاش، ويستمر الصرف حتى غدًا الاثنين.

وكانت هيئة التأمينات أعلنت تبكير موعد صرف معاشات شهر أغسطس، بتوجيهات رئاسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت الهيئة أنها ستصرف لكافة أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وكانت الهيئة أتاحت صرف المعاشات من خلال ماكينات الصراف الآلي يوم الخميس الماضي، لجميع أصحاب المعاشات.

صرف معاشات مكاتب التأمينات البريد

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