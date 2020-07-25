أويكا للأزياء تخطط لزيادة استثماراتها في مصر إلى 25 مليون جنيه

قال خالد أوبية، مؤسس شركة أويكا المالكة للعلامة التجارية "LO Fashion" المتخصصة في تصميم وإنتاج الأزياء، إن الشركة تستعد لافتتاح خط إنتاج جديد خاص بالمرأة.

وأضاف أن شركة أويكا تسعى لزيادة استثماراتها في مجال الملابس في مصر لتصل إلى ٢٥ مليون جنيه بحلول عام ٢٠٢١، حيث تتبنى استراتيجية جديدة تدعم تنفيذ خطة التحول الرقمي لتتماشى مع رؤية مصر 2030 عن طريق تطوير موقعها الإلكتروني وتسهيل عمليات البيع عبر الإنترنت.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط شركة أويكا التوسعية لزيادة الإنتاج بشكل عام بنسبة تصل إلىى ٣٠٠% مقارنة بالعام الماضي.

وقال أوبيه إن الشركة حققت نموًا في المبيعات بنسبة وصلت إلى 400% خلال عام 2018، وذلك بعد نجاحها في تصميم الزي الخاص بالمنتخب المصري لكرة القدم أثناء سفره للمشاركة في كأس العالم في روسيا.

وبحسب أوبية وصلت منتجات الشركة من الملابس الخاصة بـ LO Fashion لأكثر من 18 محافظة على الصعيد المحلي، وما يزيد عن 23 دولة عالمياً.

وأضاف أوبية "رغم الظروف الحالية وانتشار جائحة كورونا، إلا أننا ملتزمون بدعم السوق المصري واستكمال استثماراتنا لتوفير منتجات بجودة عالمية لجميع عملائنا".

وتعمل الشركة حاليًا على تطوير موقعنا الإلكتروني ليواكب أحدث التقنيات العالمية في عمليات البيع الإلكترونية عبر تسهيل عملية التسجيل وطلب الشراء وخدمات الدفع المباشر عن طريق التعامل مع أحدث تقنيات الخدمات المالية الإلكترونية.

وسيمكن الموقع العملاء من التسوق إلكترونيًا والحصول على تخفيضات كبيرة وأرباح عند التوصية بشراء منتجات "LO Fashion" لعملاء آخرين.