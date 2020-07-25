وفد من "التخطيط" يتابع العمل على بوابة خدمات المحليات بمحافظة القاهرة



قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن العمل على تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء يسير وفق خطة ممنهجة وموضوعة بدقة.

وأضافت في بيان صحفي اليوم السبت أنه هذا سيتم من حيث توفير التدريبات اللازمة للعاملين وتأهيلهم على تقديم الخدمات بالشكل الأمثل لرفع كفاءة المراكز والعاملين بها.

وقال اللواء محمد عزي، المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ أنه تم تشكيل فريق عمل من المشروع وجاري العمل على تنفيذ خطة لرفع الكفاءة، فضلًا عن القيام بتقديم مقترح لمحافظة القاهرة بتشكيل لجنة وتدريبها وربطها بالمنظومة لمتابعة أحياء المنطقة الشرقية.

وأوضح أن الرؤية الخاصة بمشروع تطوير الخدمات الحكومية "المحليات" تتمثل في توفير منظومة خدمات حكومية فعالة ترضي متلقي الخدمة ومؤديها، عبر قنوات متعددة، وتؤكد مبدأ النزاهة والشفافية، بهدف الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة ويسر، من خلال تبسيط إجراءات الحصول عليها، لتعزيز كفاءة وفعالية الجهات الحكومية، بهدف تحقيق رضاء المواطن.

جاء ذلك تعليقاً على اتجاه وفد من الوزارة لمتابعة العمل على بوابة خدمات المحليات الإلكترونية وكيفية التعامل مع الخدمات المقدمة من خلالها، إلى حى مصر الجديدة بمحافظة القاهرة لمتابعة سير العمل بالحي.

ومن جانبه أشار رامي جلال، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الوفد اتجه للعمل على رفع كفاءة حي مصر الجديدة ليصبح نموذجًا يتم تعميمه على مستوى الجمهورية.

وأوضح جلال أن مشروع تطوير الخدمات الحكومية "المحليات" يهدف إلي دعم متخذ القرار بمعلومات دقيقة؛ إلى جانب الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد، مع الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الحي، إضافة إلى سرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات، هذا فضلًا عن التيسير على الموظف في أداء الأعمال المكلف بها، مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات من خلال الشبكة المحلية والمساعدة على خلق بيئة صحية للاستثمار.