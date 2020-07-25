الركود يضرب سوق الأضاحي هذا العام.. والأسعار تستقر (صور)
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كتبت-دينا خالد:
تصوير- أحمد جمعة:
قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين، إن هناك حالة من الركود في سوق الأضاحي هذا العام، رغم اقتراب عيد الأضحى.
وأضاف عبد الباسط، أن الإقبال على شراء الأضاحي يمثل نحو 60% من الإقبال خلال العام الماضي، رغم أن العيد لم يتبق عليه سوى 5 أيام.
ورغم حالة الركود التي يعاني منها سوق الأضاحي إلا أن الأسعار ظلت كما هي مقارنة بالعام الماضي.
وبحسب عبد الباسط، فإن سعر كيلو الخروف قائم (حي)، يتراوح بين 60 و65 جنيهًا، بحسب نوعه سواء كان مكان تربيته في الصعيد أو الساحل الشمالي.
وتابع عبد الباسط، أن أسعار الأبقار تتراوح بين 52 و55 جنيهًا للكيلو قائم، فيما انخفض سعر كيلو الجاموسي القائم إلى 45 جنيهًا مقابل 52 جنيهًا العام الماضي.
وأرجع عبد الباسط، هذا التراجع في الإقبال، إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة للظروف الاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا، وتخوف كثير من المواطنين من التجمعات أثناء الذبح مما جعل الكثير يلجأ لصكوك الأضحية بالجمعيات.
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