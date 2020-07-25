تبدأ اليوم.. شروط القبول وطريقة التقديم لمدرسة "we" للتكنولوجيا التطبيقية



كتب- علاء حجاج:

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن فتح باب القبول بمدرسة WE المشتركة (بنين – بنات) للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اعبتارًا من اليوم السبت وحتى السبت أغسطس المقبل.

وبحسب إعلان نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني فإن التقديم في مدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسني الثانوية الصناعية، سيكون في التخصصات الآتية "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – تكنولوجيا الحاسوب – أنظمة الإلكترونيات – الأنظمة الكهربائية".

وكانت المصرية للاتصالات قد وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مطلع شهر يوليو الجاري لتطوير مدرسة صناعية، وتهدف منظومة المدارس التطبيقية التي بدأت الوزارة في انشائها منذ سبتمبر 2018، إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة قادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل نظم التعليم الفني بالعالم.

صورة الإعلان

وجاءت شروط القبول بالمدرسة للعام الدراسي الجديد 2020/2021، على النحو التالي:

- يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسي 2019 / 2020 من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية).

- الحد الأدنى لمجموع القبول طبقا لتنسيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 250 درجة.أ

- ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 عن 18عام.

- أن يكون الطالب لائقاً طبياً.

- أن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والشركة المصرية للاتصالات المستندات المطلوبة للتقديم كالتالي:

- صورة استمارة النجاح شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2019/2020.

- بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها.

- صورة شهادة الميلاد + شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم.

- طلب التحاق بالمدرسة.

- صورة بطاقة ولى الأمر.

طريقة التقديم:

يتم التقدم للمدرسة بتسجيل البيانات إلكترونيا عن طريق الرابط التالي.

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وقالت الشركة إنه سيتم تحديد موعد اختبارات القدرات للمتقدمين للمدرسة بحد أقصى 500 طالب من إجمالي المتقدمين بأولوية المجموع الكلى للشهادة الإعدادية وبناءً على نتيجة الاختبارات يتم تحديد المقبولين وفقا لكثافة المدرسة.