إسبانيا تطالب أمريكا برفع عقوبات عن صادراتها

القاهرة – وكالات:

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا اليوم الجمعة إنه يجب على الولايات المتحدة رفع عقوبات عن صادرات إسبانيا بعد أن تحركت إيرباص لقبول دفع أسعار فائدة أعلى على قروض حكومية أوروبية؛ في مسعى لتسوية نزاع بمنظمة التجارة العالمية مع الولايات المتحدة.

وقالت على حسابها على تويتر يوم الجمعة "الاتحاد الأوروبي امتثل، لم يعد هناك سبب لفرض عقوبات أمريكية على الصادرات الأوروبية، نطالب برفع العقوبات عن المنتجات الإسبانية".