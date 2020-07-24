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إسبانيا تطالب أمريكا برفع عقوبات عن صادراتها

03:33 م الجمعة 24 يوليه 2020
إسبانيا تطالب أمريكا برفع عقوبات عن صادراتها

وزيرة الخارجية الإسبانية

القاهرة – وكالات:

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا اليوم الجمعة إنه يجب على الولايات المتحدة رفع عقوبات عن صادرات إسبانيا بعد أن تحركت إيرباص لقبول دفع أسعار فائدة أعلى على قروض حكومية أوروبية؛ في مسعى لتسوية نزاع بمنظمة التجارة العالمية مع الولايات المتحدة.

وقالت على حسابها على تويتر يوم الجمعة "الاتحاد الأوروبي امتثل، لم يعد هناك سبب لفرض عقوبات أمريكية على الصادرات الأوروبية، نطالب برفع العقوبات عن المنتجات الإسبانية".

أرانشا جونزاليس لايا إسبانيا منظمة التجارة العالمية الولايات المتحدة

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