فرص للتوظيف.. كورونا ينعش سوق صناعة "الكول سنتر" في مصر

كتب- علاء حجاج

تسببت إجراءات التباعد الاجتماعي في زيادة اعتماد قطاع عريض من الشركات والبنوك على خدمات الكول سنتر ما ساهم في انتعاش الصناعة وزيادة عدد الموظفين العاملين في القطاع.

وقال أحمد رفقي الرئيس التنفيذي لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، إن الشركة رفعت أعداد الكوادر البشرية بنسبة 10% تقريبا بقطاع البنوك لتقديم كافة احتياجات العملاء.

وأضاف رفقي، أن الزيادة لتقديم حلول رقمية لتوفير تفاعلات استباقية وسياقية وتجربة سهلة لعملاء البنوك عبر جميع قنوات التواصل طوال رحلة العميل لتقليل عدد المكالمات الصوتية الواردة.

وأوضح أنه تم التوسع في خدمات مراكز الاتصال و بالأخص قطاع البنوك لمواجهة أزمة كورونا حيث تستحوذ راية لخدمات مراكز الاتصالات على نسبة 38% من البنوك العاملة في مصر، و بالتبعية زيادة حجم المعاملات و المكالمات المسندة لمراكز الاتصال بنسبة 50% تقريبا.

وأضاف رفقي، أنه تم تفعيل الحلول الرقمية لعملائنا لدعمهم خلال الازمة، وصولا حتى إمكانية العمل من المنزل تماشيا مع قرارات البنك المركزي و الذي تحكمها الكثير من الإجراءات و الموافقات الخاصة لضمان سرية البيانات.

وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة اعتمدت خلال الفترة الماضية تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين في مراكز الاتصال الخاصة ومراكز خدمة العملاء دون الإخلال بمنظومة العمل، وتفعيل سياسة العمل من المنزل لعدد كبيرة من مقدمي الخدمة عبر تسليمهم أجهزة كمبيوتر ليتمكنوا من تقديم الخدمة عن بعد.

وأضاف المصدر أن هذه الإجراءات ساهمت في تقليل عدد العاملين داخل المراكز بنحو 75% وبالتالي ضمنت وجود مسافة آمنة بين مقدمي الخدمة العاملين داخل المركز، فضلًا عن أعمال التعقيم والتطهير المستمرة لكافة المواقع والمكاتب، وتوفير المستلزمات اللازمة للوقاية والتعقيم.

وأكد المصدر على الدور الحيوي الكبير لمراكز الاتصال ومراكز خدمة العملاء في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا والتي ستزيد من الطلب على مكالمات خدمة العملاء بشكل ملحوظ.

وأوضح المصدر، أن هناك زيادة الطلب على خدمات الكول سنتر التي تقدمها الشركة خلال الفترة المقبلة ما اضطرها لزيادة عدد الموظفين الذين يقدمون الخدمة.