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زيادة لليوم الرابع.. الذهب يقفز 8 جنيهات للجرام

12:52 م الجمعة 24 يوليه 2020
زيادة لليوم الرابع.. الذهب يقفز 8 جنيهات للجرام

أسعار الذهب

كتبت – شيماء حفظي:

واصلت أسعار الذهب قفزاتها في السوق المحلي لليوم الرابع على التوالي؛ ليرتفع سعر الجرام 8 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 845 جنيها، مقابل 837 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 724 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 965.7 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6760 جنيهًا.

وعالميا، يتجه الذهب اليوم الجمعة صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من ثلاثة أشهر إذ استقر قرب أعلى مستوى في تسع سنوات، مستفيدا من ضعف الدولار وتوقعات بشأن التضخم نابعة من تحفيز للاقتصادات المتضررة من فيروس كورونا.

وبحسب ما قاله نادي، وصل سعر الذهب عالميا إلى 1895 دولارا للأوقية.

أسعار الذهب شعبة الذهب فيروس كورونا

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