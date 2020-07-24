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الذهب بصدد تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من 3 أشهر عالميا

10:39 ص الجمعة 24 يوليه 2020
الذهب بصدد تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من 3 أشهر عالميا

الذهب

القاهرة – وكالات:

يتجه الذهب اليوم الجمعة صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من ثلاثة أشهر إذ استقر قرب أعلى مستوى في تسع سنوات، مستفيدا من ضعف الدولار وتوقعات بشأن التضخم نابعة من تحفيز للاقتصادات المتضررة من فيروس كورونا.

كما تتطلع الفضة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ 1987، مع قوة دفع إضافية قادمة من رهانات على انتعاش النشاط الصناعي.

ولم يطرأ على الذهب تغير يُذكر عند 1885.32 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0559 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011 عند 1897.16 دولار يوم الخميس.

وارتفعت الأسعار أكثر من أربعة بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، مما يضع المعدن الأصفر على مسار تسجيل أطول سلسلة مكاسب منذ أواخر 2011.

وقال إليا سبيفاك محلل سوق الصرف لدى ديلي فيكس ”المنطق الأساسي له علاقة بتقديم المزيد من التحفيز المالي... في الاتحاد الأوروبي، ونتحدث مجددا عن المزيد من التحفيز المالي في الولايات المتحدة“.

وأضاف ”من غير المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة فعليا، ورد الفعل المتوقع على الأرجح هو التضخم“.

ويميل الذهب للاستفادة من تدابير التحفيز واسعة النطاق من البنوك المركزية إذ أنه يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

ويقبع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في عامين.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1884 دولارا.

وأدى انخفاض الطلب الحاضر إلى إجبار التجار في الهند والصين على تقديم خصومات كبيرة.

الذهب فيروس كورونا النشاط الصناعي الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة

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