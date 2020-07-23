طيران الإمارات تطلق مبادرة لتغطية علاج كورونا والحجر الطبي لمسافريها

كتبت- شيماء حفظي:

أطلقت شركة طيران الإمارات مبادرة تغطية مجانية لمسافريها تشمل تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ"كوفيد-19" عند سفرهم على رحلات الناقلة من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم.

وبحسب بيان من الشركة عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، تتيح المبادرة لعملاء طيران الإمارات السفر هذا الصيف بثقة تامة، مع إمكانية المطالبة باسترداد نفقاتهم الطبية حتى 150 ألف يورو، وتكاليف الحجر الصحي بمبلغ 100 يورو يوميا لمدة 14 يوما في حال تم تشخيصهم بـ "كوفيد-19" أثناء سفرهم بعيداً عن بلدانهم.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "نعمل وفق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهاته بتعزيز الثقة بالسفر الدولي، ونحن على يقين من أن الناس يتوقون إلى السفر مع إعادة دول العالم فتح حدودها تدريجياً، لكنهم ينشدون المرونة والثقة في حالة حدوث شيء غير متوقع أثناء سفرهم ومكوثهم خارج بلدانهم".

وأضاف: "وضعت طيران الإمارات تدابير وإجراءات وقائية واحترازية على كافة المستويات لضمان النظافة والسلامة في كل خطوة من رحلة العميل، كما حدّثت شروط الحجز لتوفير المرونة. أما الآن، فإننا نرتقي إلى المستوى التالي، بتوفير تغطية مجانية لعملائنا تشمل نفقات كوفيد-19 الطبية وتكاليف الحجر الصحي عند سفرهم".

وأوضح أنه استثمار ضخم من جانب الشركة، لكنها تضع عملاءها أولاً، وتثق في أنهم سيرحبون بهذه المبادرة التي تمنحهم الثقة وتشجعهم على اتخاذ قرار السفر.

وتقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ"كوفيد-19" مجانا لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، بحسب البيان.

وأضافت الشركة "تسري هذه التغطية على الفور لجميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020)".

وسوف تبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات، وفقا لبيان الشركة.