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ارتفاع المكرونة... أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

11:21 ص الخميس 23 يوليه 2020
ارتفاع المكرونة... أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 60 و75 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 19 و22 جنيها، كما استقر سعر كيلو الجمبرى ليتراوح بين 200 جنيه و260 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 42 و48 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور سوق الجملة

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