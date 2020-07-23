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كيف ستحمي مبادرة "ما يغلاش عليك" المواطن من الخصومات الوهمية؟

09:33 ص الخميس 23 يوليه 2020
كيف ستحمي مبادرة "ما يغلاش عليك" المواطن من الخصومات الوهمية؟

وزارة المالية

كتبت- دينا خالد:

قال محمد عبدالفتاح مساعد وزير المالية، إن إشراف جهاز حماية المستهلك على تنفيذ المبادرة الرئاسية "ما يغلاش عليك" سيصعب من فرص إعلان التجار أو المصنعين أي خصومات وهمية على أسعار السلع المشاركة بالمبادرة.

وقال عبدالفتاح، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن جهاز حماية المستهلك سيشرف على تنفيذ المبادرة ومراجعة أسعار المنتجات قبل وبعد المبادرة، والأسعار مسجلة على الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة قبل تنفيذها، وهو ما يصعب فرص إعلان أي خصومات وهمية ضمن المبادرة.

وتتضمن المبادرة التي ستنطلق يوم الأحد المقبل العديد من السلع التي سيتم إتاحة خصم على أسعارها من المصنعين والتجار بنسب تصل إلى 20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه على البطاقة الواحدة.

وطالب عبدالفتاح المواطنين بإبلاغ جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن ورقم الموبايل المخصص لهذا الغرض، عن أي تجار يحتمل قيامهم برفع أسعار المنتجات قبل تنفيذ المبادرة وتطبيق الخصم عليها، والجهاز سيراجع التاجر والأسعار التي اشترى بها هذه البضائع من المصانع عبر فواتير الشراء من أجل التأكد من صحة هذا البلاغ.

وكان محمد معيط وزير المالية، قال خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، إنه بالتنسيق أيضا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم تجهيز خطة المتابعة الميدانية وتدريب مركز تلقي الشكاوي بجهاز حماية المستهلك وفريق عمل إدارة المبادرة.

وأضاف الوزير أنه سيتم إجراء تقييم شامل للمبادرة في تحقيق أهدافها مثل: (تحفيز الاستهلاك كأكبر مكونات الناتج المحلي الإجمالي- رفع معدلات الإنتاج وزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع- الأثر المالي للمبادرة على المالية العامة- الصعوبات التي واجهت الأطراف المختلفة أثناء المبادرة- توسيع قاعدة الشمول المالي).

وتتضمن السلع المشاركة بالمبادرة كل الأجهزة الكهربائية مثل: "الثلاجات، والغسالات، والبوتاجازات، والتليفزيونات، والتكييفات، والمراوح، والمكاوي، وجميع الأدوات الكهربائية، والأخشاب والموبيليا، وأيضا السيراميك، والبورسلين والبويات، والملابس، والمنتجات الجلدية، وأيضا الأجهزة الإلكترونية"، وفقا لعبدالفتاح.

وذكر وزير المالية أنه تم تحميل بيانات السلع والمصنعين والموزعين المشاركين بالمبادرة، ويتم باستمرار إضافة بيانات سلع ومصنعين وتجار واعتمادها من خلال اتحادي الصناعات والغرف التجارية (4231 منتجًا- 1178 تاجرًا حتى أمس)، لافتا إلى أنه تم استلام وتحميل بيانات البطاقات التموينية على المنظومة.

وجهزت الحكومة حملة إعلانية للمبادرة، وسيتم بدء البث بكافة وسائل التواصل اليوم الخميس، كما أنه تم الانتهاء من الموقع الإلكتروني للمبادرة ومتاح به خاصية الشراء الإلكتروني (WWW.MOBADRA.GOV.EG).

وبحسب ما أعلنه وزير المالية أمس، تستهدف المبادرة توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدتها التي تبلغ 3 أشهر، بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلي، وتحفيز الاستهلاك مكونًا أساسيًا من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة ستسهم أيضا في تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.

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