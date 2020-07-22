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تفاصيل مبادرة تحفيز الاستهلاك.. 200 جنيه دعمًا للفرد في بطاقات التموين.. وخصومات لجميع المصريين

05:41 م الأربعاء 22 يوليه 2020
تفاصيل مبادرة تحفيز الاستهلاك.. 200 جنيه دعمًا للفرد في بطاقات التموين.. وخصومات لجميع المصريين

بطاقة تموينية

القاهرة- مصراوي:

تطلق الحكومة يوم الأحد المقبل مبادرة رئاسية؛ لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، لمدة 3 أشهر.

وأعلنت الحكومة اليوم الأربعاء مزيدًا من التفاصيل الخاصة بالمبادرة التي تهدف؛ لتشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك.

ونقل بيان من مجلس الوزراء اليوم تفاصيل المبادرة وهي كالآتي:

- يبلغ متوسط الخصومات على السلع والمنتجات 20%، يستفيد منها كل المصريين.

- تمنح الحكومة حاملي البطاقات التموينية دعمًا قيمته 200 جنيه للفرد بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة الواحدة، سيتم احتسابها ضمن خصم إضافي على السلع المشاركة بالمبادرة بنسبة 10% من ثمن السلعة.

- المنتجات المشاركة في المبادرة تضم الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة ومنتجات الجلود والأثاث ومنتجات تشطيب المنازل والصناعات الحرفية ومنتجات أخرى.

- تتيح المبادرة قروضًا ميسرة وبفائدة مخفضة لاستخدامها في شراء السلع بأسعارها الجديدة بعد الخصم، مع التمتع بفترة سداد للقروض تصل إلى 24 شهرًا.

-تعمل المبادرة على تشجيع المنتج المحلي وتشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية.

- يستفيد من المبادرة جميع المواطنين (مصريين وغير مصريين).

- تطلق الحكومة موقعًا إلكترونيًا تم الانتهاء منه، يعرض السلع ومتاح الشراء الإلكتروني منه وهو WWW.MOBADRA.GOV.EG.

- تضم المبادرة 4231 منتجًا و1178 تاجرًا والعدد مرشح للزيادة.

- تضخ الحكومة 12.25 مليار جنيه في المبادرة، وتأتي ضمن خطتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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