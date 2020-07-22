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مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات الأربعاءq

04:05 م الأربعاء 22 يوليه 2020
مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات الأربعاءq

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.93% مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 10459 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.27%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.92%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 12 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 6.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 5.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.71% مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 10558 نقطة، بدعم من المستثمرين الأجانب.

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