رجال أعمال الإسكندرية: 2.2 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
كتبت- منال المصري:
قال عبد المنعم حافظ، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إن إجمالي المحفظة التمويلية بالجمعية يصل إلى 2.2 مليار جنيه، بالتعاون مع البنوك.
جاء ذلك خلال كلمته أمس الثلاثاء في ورشة عمل موسعة نظمتها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بحسب بيان صادر عن الجمعية اليوم .
وأشار حافظ، إلى أن الجمعية تستهدف ضخ 750 مليون جنيه في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
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