الغرف التجارية: توافر جميع السلع بالأسواق قبل العيد والأسعار مستقرة

القاهرة- مصراوي:

أكد مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، في اجتماعه برئاسة إبراهيم العربي رئيس الاتحاد، استقرار الأسواق وتوافر جميع السلع خاصة الاستراتيجية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك مع استقرار ملحوظ في الأسعار.

وبحسب بيان من الاتحاد اليوم الأربعاء، أشار مجلس إدارة الاتحاد، خلال اجتماعه، إلى أن التوترات السائدة في المنطقة لن تؤثر على الاقتصاد القومي الذي يتمتع بحالة من الاستقرار شهدت بها المنظمات العالمية.

وأعرب الاتحاد عن ثقته في أن مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع شراء المنتج المحلي والتي تتبناها الحكومة حاليا ويبدأ تفعيلها بداية من الأسبوع الأخير من الشهر الجاري ستعمل على إنعاش الأسواق وتجاوز الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي تفاصيل مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي عبر تخفضيات بنسب تصل إلى 20 و30% على السلع المعمرة وغيرها لمدة 3 أشهر من إطلاقها بالتعاون مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية.

وقال أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة تحفيز الاستهلاك من شأنها زيادة حجم الإنفاق الاستهلاكي خاصة في قطاعات السلع الهندسية والإلكترونية والمنزلية والملابس والمفروشات ومستلزمات تجهيزات وتشطيبات المنازل، ودعا المجلس جميع منتسبي الغرف إلى المشاركة بالمبادرة.