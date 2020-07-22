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أسعار الذهب تقفز 12 جنيها في مصر وتسجل مستوى تاريخيا جديدا

12:49 م الأربعاء 22 يوليه 2020
أسعار الذهب تقفز 12 جنيها في مصر وتسجل مستوى تاريخيا جديدا

مشغولات ذهبية

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، حيث قفز الجرام بنحو 12 جنيها دفعة واحدة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 820 جنيها مقابل 808 جنيهات، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 703 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 937 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6560 جنيهًا.

وعالميًا، قفز الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في نحو تسعة أعوام مدفوعا بضعف الدولار فيما عززت توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا جاذبية المعدن النفيس كملاذ للتحوط من التضخم.

وبحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1856.13 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2011 عند 1865.35 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت في مصر خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد.

أسعار الذهب الذهب غرفة القاهرة التجارية

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