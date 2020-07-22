قطاع الأعمال ترد على مطالبات العاملين بشركات نقل الركاب

كتبت – شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الأربعاء، إنها وجهت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بتقديم كل الدعم للشركات لتوفير السيولة اللازمة لمواجهة التزاماتها تجاه العاملين في ظل ما تحققه الشركات من خسائر والتى قد تزايدت حدتها بسبب ظروف الجائحة.

وتضمن التوجيه صرف الأجر الأساسي مضافًا إليه 50% مما كان يحصل عليه العاملون من بند الإثابة والحوافز، كما أنه حرصاً على عدم الإضرار بالأوضاع المالية للعاملين، فقد تضمن التوجيه أيضًا على ألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا عن 2000 جنيه لحين انتهاء الأزمة الحالية.

كما وجهت الوزارة الشركة القابضة للنقل بصرف للعاملين خلال شهر يوليو الجاري، نصف شهر من الأجر الأساسي (مضافًا إليه العلاوات) كمنحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، إلى جانب الأجر الأساسي مضافًا إليه 50% من بند الإثابة والحوافز التي كان يحصل العاملون عليها قبل الجائحة، بحسب البيان.

وكان عدد من العاملين بشركات نقل الركاب الثلاث (شرق الدلتا للنقل والسياحة – غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – الصعيد للنقل والسياحة) طالبوا بصرف "مكافأة ميزانية" بإجمالي 12 شهرًا من الأجر الأساسي تحت حساب السنة المالية الجديدة على مدار العام المالى 2020/2021.

وقالت الوزارة، إن ذلك ترتب عليه توقف العمل ببعض الخطوط فى هذه الشركات، وهو ما يعطل مصالح المواطنين، خاصة فى ظل انحسار حظر التجوال وبدء الإجازات الصيفية والرسمية، التي يترتب عليها زيادة استخدام المواطنين لخدمات نقل الركاب بين المحافظات المختلفة.

وأضافت أن توجيه الوزارة لحل الازمة، يأتي في ضوء حرص الدولة على ضمان المستحقات الأساسية للعاملين على الرغم مما تعانيه الشركات من آثار سلبية لجائحة كورونا على أوضاعها المالية بسبب تراجع إيراداتها، وفي سبيل دعم قدرات الشركات على مواجهة التزاماتها تجاه العاملين ومتطلبات التشغيل.

وتراجعت إيرادات التشغيل لشركات نقل الركاب التابعة لها، تراجعت خلال الفترة (أبريل – يونيو) 2020 بحوالي 60% بسبب جائحة كورونا ما تسبب فى تحولها للخسائر، بحسب البيان.

وأشارت الوزارة، إلى أن العاملين بالشركات الثلاث قد حصلوا على إجمالى أجور نقدية و عينية و مكافآت بلغ مجموعها 424 مليون جنيه فى العام المالى 2017/2018، و 487 مليون جنيه فى العام المالى 2018/2019، علمًا بأن صافى ربح الشركات الثلاث قد بلغ 11.69 مليون جنيه فى 2017/2018، و17.29 مليون جنيه فى 2018/2019.