التنمية الصناعية: طرح مجمعين صناعيين جديدين للمنسوجات في الفيوم مارس المقبل

كتبت- شيماء حفظي:

قال المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه سيتم طرح مجمعين صناعيين بمحافظة الفيوم نهاية مارس 2021، ضمن خطة وزارة التجارة والصناعة لطرح 13 مجمعا صناعيا بالصعيد ووجه بحري.

جاء ذلك خلال حضور رئيس الهيئة اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان برئاسة محمد كمال مرعي صباح أمس، والتى ناقشت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مجمعات صناعية للشباب ورواد الأعمال بالصعيد ووجه بحري.

كما ناقش الاجتماع، التحديات وإزالة المعوقات التي تعيق إنشاء وتشغيل المناطق الصناعية في المجمعات الصناعية لمحافظتي الفيوم و البحيرة.

وأوضح غازي أن المساحة الكلية للمجمعين تبلغ 51.5 فدان بتكلفة استثمارية تجاوزت مليار جنيه في المنشآت والمرافق.

وأشار إلى أن المجمعين مباني خرسانية يشمل 576 وحدة صناعية تبلغ مساحة الوحدة 48 م، والآخر هياكل معدنية ويضم 116 وحدة تقدر مساحة الوحدة 648 م2، ويضم المجمعان أنشطة صناعات نسيجية ومفروشات وملابس جاهزة.

وأوضح رئيس التنمية الصناعية، أن الوحدات متاحة للمستثمر الصغير بنظام التمليك أو الايجار ويبلغ قيمته 20 جنيها للمتر شهريا بالاضافة الى 7.5 جنيه خدمات وصيانة، كما يمكن للشاب الحصول على أكثر من وحدة حتى 8 وحدات.

وقال المهندس مجدى غازي إن المبادرة الرئاسية مصنعك جاهز بالترخيص تستهدف توفير وحدات صناعية جاهزة للشباب كاملة المرافق والانشاءات بكافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه جاري الإعداد لطرح ثلاث مجمعات قريبا في المحلة وبني سويف والمنيا.