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سبأ للأدوية: سعر دواء "فافيبرافير" لعلاج كورونا سيبدأ من ألف جنيه للجرعة

10:36 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
سبأ للأدوية: سعر دواء "فافيبرافير" لعلاج كورونا سيبدأ من ألف جنيه للجرعة

شركة سبأ الدولية للأدوية

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة سبأ الدولية للأدوية، إن السعر المتوقع لمستحضر فافيبرافير، المستخدم في علاج كورونا، والذي ستنتجه الشركة يتراوح بين ألف جنيه و1200 جنيه للجرعة الواحدة.

وكانت الشركة حصلت على الموافقة المبدئية من هيئة الدواء المصرية لتسجيل مستحضر Favipiravir أحد الأدوية المستخدمة فى علاج فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع إنتاج 250 ألف جرعة خلال الـ 6 شهور الأولى من الإنتاج على دفعات طبقا لطلب السوق المحلي.

وتتوقع الشركة أن تبدأ إنتاج العقار خلال 3 شهور بخطوط إنتاج الشركة، مشيرة إلى أنه حال طلب المنتج للتصدير، ستحصل على الموافقات اللازمة لذلك من الجهات المعنية.

وتعمل شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية في قطاع الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على الصيدلة.

شركة سبأ الدولية للأدوية علاج كورونا مستحضر فافيبرافير

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