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راية للإلكترونيات تحصل على رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي

10:27 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
راية للإلكترونيات تحصل على رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي

شركة راية

كتبت-ياسمين سليم:

قالت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية إن شركتها التابعة راية للإلكترونيات، حصلت على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.

وبحسب بيان أرسلته للبورصة اليوم الأربعاء فإنه تم قيد الشركة بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية بنشاط التمويل الاستهلاكي برقم قيد 3، ووفقًا لأحكام قانون رقم 18 لسنة 2020.

وتعمل شركة راية القابضة، في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتجارة الإلكترونيات الإستهلاكية والأدوات المنزلية وخدمات مراكز الاتصالات، وخدمات مراكز البيانات والمباني الذكية وتصنيع وتجارة المواد الغذائية والمشروبات والنقل البري والحلول اللوجيستية، وإعادة تصنيع البلاستيك، ومركبات النقل الخفيف، والدفع الإلكترونية والخدمات المالية غير المصرفية.

شركة راية القابضة للاستثمارات المالية التمويل الاستهلاكي الهيئة العامة للرقابة المالية

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