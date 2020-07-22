الإحصاء: واردات مصر غير البترولية تتراجع 21.1% في أول 5 أشهر من 2020

كتبت- ياسمين سليم:

انخفضت واردات مصر غير البترولية خلال أول 5 أشهر من العام الجاري بنسبة 21.18%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بحسب بيان صحفي من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.

وبلغ إجمالي قيمة واردات مصر غير البترولية 23.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2020 مقابل 29.85 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.

وعزا البيان هذا التراجع إلى انخفاض قيمة الواردات الغذائية والتي سجلت 4.553 مليار دولار في أول 5 أشهر من العام الجاري، مقابل 5.894 مليون دولار خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبة انخفاض 22.8%.

وجاءت أبرز الدول التي انخفضت الواردات منها الصين حيث بلغت 4.010 مليار دولار مقابل 5.223 مليون دولار العام الماضي، بنسبة تراجع 23.2%.

كما تراجعت واردات مصر من أمريكا لتبلغ 1.801 مليار دولار مقابل 2.388 مليار دولار العام الماضي، تلتها ألمانيا التي تراجعت وارداتها لمصر لتبلغ 1.457 مليار دولار مقابل 1.792 مليار دولار عام 2019.

وانخفضت واردات مصر من البرازيل لتبلغ 611 مليون دولار مقابل 1.069 مليار دولار العام الماضي.

وتراجعت واردات مصر من تركيا إلى 1.202 مليار دولار مقابل 1.572 مليار دولار في أول 5 أشهر العام الماضي، ثم روسيا الاتحادية حيث بلغت 1.010 مليار دولار مقابل 1.653 مليون دولار في نفس الفترة العام الماضي.

وذكر البيان أن أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت قيمة وارداتها هي مجموعة المراجـل (غلايات) والآلات والأجهزة الآلية وأجزائها حيث بلغت 2.207 مليار دولار مقابل 2.850 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.

كما انخفضت واردات مجموعة الحبوب خلال أول 5 أشهر من العام لتبلغ 2.035 مليار دولار مقابل 2.333 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.

وتراجعت واردات مجموعة الآلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها حيث بلغت 2012 مليار دولار مقابل 3047 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي، تلتها مجموعة حديد وصلب وفولاذ حيث بلغت 1.353 مليار دولار مقابل 1.627 مليار.

وانخفضت واردات مصر من مجموعة اللدائن ومصنوعاتها ( البلاستيكات بأنواعها) خلال أول 5 أشهر من العام الجاري لتبلغ 1.268 مليار دولار مقابل 1657 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.