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شعبة الأدوية: 80% تراجعًا في الطلب على أدوية المناعة والمكملات في يوليو

04:33 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
شعبة الأدوية: 80% تراجعًا في الطلب على أدوية المناعة والمكملات في يوليو

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

قال على عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الطلب على أدوية المناعة والمكملات الغذائية وفيتامين سي شهد تراجعا خلال الشهر الجاري بنسبة تصل إلى 80% بالصيدليات.

وأضاف عوف، أن تراجع أعداد الإصابة بفيروس كورونا بمصر خلال شهر يوليو الجاري، أدى إلى اطمئنان المواطنين، وعدم اتجاههم إلى شراء وتخزين الأدوية.

وكان الطلب على أدوية المناعة والفيتامينات ارتفع بالصيدليات، مع زيادة أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر، خلال يونيو الماضي، حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 300%، بحسب ما قاله عوف لمصراوي في وقت سابق.

كما أدت زيادة الطلب خلال الشهر الماضي، على هذه النوعية من الأدوية، إلى نقص المعروض منها بالصيدليات، وفقا لقول عوف.

وذكر عوف، أنه مع تراجع الطلب خلال الشهر الجاري حدث وفرة الآن في جميع أصناف الأدوية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى صنف ناقص بالأسواق الآن.

وقال رئيس شعبة الأدوية، إن تراجع أعداد الإصابة سبب أيضا تراجع الطلب على شراء الكمامات والكحول من الصيدليات خلال الفترة الحالية.

ونصح عوف المواطنين باتباع إجراءات وزارة الصحة المتمثلة في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واستخدام الكحول بصفة مستمرة خارج المنزل، للحفاظ على وتيرة الانخفاضات في الأعداد الإصابات الفترة الحالية، وتجنبا لحدوث إصابات كثيرة في حال التخلي عن إرشادات الوزارة.

على عوف شعبة الأدوية أدوية المناعة المكملات الغذائية

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