البورصة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو

كتبت- شيماء حفظي:

قالت البورصة المصرية إن يوم الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أنه في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يكون يوم ‎الخميس المقبل الموافق ٢٣ يوليو، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو، وقرار البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس المقبل، تقرر تعطيل العمل بالبورصة يوم الخميس.

وستعاود البورصة استئناف عملها يوم الأحد الموافق ٢٦ يوليو الجاري.