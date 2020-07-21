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صادرات مصر غير البترولية ترتفع لـ 2.2 مليار دولار في شهر يونيو

03:28 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
صادرات مصر غير البترولية ترتفع لـ 2.2 مليار دولار في شهر يونيو

صادرات مصر

كتبت-دينا خالد:

ارتفعت قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال شهر يونيو 2020، لتبلغ 2.021 مليار دولار مقابل 2.005 دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي بزيادة نسبتها 1%.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بلغ حجم الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من العام الجاري، 12.319 مليار دولار.

وأضاف البيان، أن هناك زيادة في قيمة الصادرات لعدد 4 من المجالس التصديرية، ويأتي أبرزها المجلس التصديرى لمواد البناء، لتسجل 546 مليون دولار، في يونيو 2020 مقارنة بـ 297 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق.

ويحتل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، المرتبة الثانية، بقيمة 303 ملايين دولار، خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بـ 238 مليون دولار في يونيو 2019.

وسجل "المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات" ارتفاعًا في قيمة الصادرات لتصبح ٥٥ مليون دولار، خلال يونيو 2020، مقابل 51 مليون دولار، خلال نفس الشهر من العام السابق.

وارتفعت صادرات، المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، لتسجل 60 مليون دولار خلال يونيو 2020، مقابل 59 مليون دولار في يونيو 2019.

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات صادرات مصر

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