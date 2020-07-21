رئيس الشعبة: تأجيل استيراد الأدوات المدرسية حتى وضوح ملامح العام الجديد

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المدرسية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركات المستوردة للأدوات المدرسية قررت تأجيل الاستيراد، إلى بعد ظهور ملامح العام الدراسي الجديد.

وتابع أبو جبل، لمصراوي، أن أغلب بضائع الترم الثاني من العام السابق لا تزال موجودة بالمخازن بعد توقف الفصل الدراسي الماضي بسبب أزمة كورونا.

وأضاف أبو جبل، أن قرار تأجيل الدراسة، وعدم وضوح آليات العمل بالعام الجديد، جعل أولياء الأمور تأجل قرار شراء الأدوات المدرسية للعام الجديد.

ووافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أن تبدأ الدراسة في العام الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021.

وقال طارق شوقي، وزير التعليم، اليوم إن الوزارة ستعلن عن تفاصيل العام الدراسي الجديد في الأسبوع الأول من سبتمبر، بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات.

وكان موسم الدراسة يبدأ كل عام بمنتصف شهر سبتمبر، ولكن تم تأجيله هذا العام بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا وتأجيل امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح أبو جبل، أن 60% من الأدوات المدرسية مستوردة، و40% إنتاج محلي.

وبلغ حجم استيراد الأدوات المدرسية العام الماضي نحو 6 مليارات جنيه، بحسب أبو جبل.

وأضاف أبو جبل، أن أغلب محلات الأدوات المكتبية والمكتبات، تعمل بمنتجات جانبية مثل الهدايا والألعاب، ومحلات الفجالة تعمل على أدوات الموظفين والمحاكم والنيابات، كالورق وورق الطباعة والكربون والأقلام، وهو ما يمثل 10%، من حجم مبيعاتها سنويا.