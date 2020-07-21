سوديك تسند عقود إنشاءات بقيمة 1.2 مليار جنيه في "سوديك ايست"

كتبت – شيماء حفظي:

قال ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، إن الشركة، أسندت عقود إنشاءات بقيمة 1.2 مليار جنيه، بمشروع سوديك ايست.

وأوضح شريف: "منذ تدشين العمل في مشروع سوديك ايست في 2018، قامت الشركة بإسناد عقود إنشاءات تزيد قيمتها عن 1.2 مليار جنيه، حيث تسير العمليات الإنشائية لجميع المراحل التي تم إطلاقها قيد التنفيذ وفق الجداول الموضوعة، لتبدأ عمليات التسليم في 2021".

وأضاف أنه "من المخطط أن يصبح سوديك ايست المشروع التوأم لسوديك ويست، حيث يُمثل المشروع نموذجاً لأسلوب الحياة الحديثة داخل بيئة عصرية تم تخطيطها بكل دقة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي الذي يلبي الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في شرق القاهرة".

وأوضح أن المشروع "يمثل بديلاً متميزاً مقارنة بالأسعار المرتفعة بمنطقة القاهرة الجديدة، ويُعد فرصة حقيقية للشباب وحديثي الزواج الراغبين في الاستمتاع بأسلوب حياة متميز".

ويتم تطوير سوديك ايست بالشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ويشغل المشروع موقعاً استراتيجياً بين طريقين سريعين هما القاهرة-السويس والقاهرة-الاسماعيلية، ويبعد حوالي 10 دقائق بالسيارة من العاصمة الإدارية الجديدة من خلال شبكة الطرق الجديدة هناك.