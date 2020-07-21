أسعار الذهب في مصر تصعد لمستوى قياسي غير مسبوق

كتبت- شيرين صلاح:

صعدت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث زاد الجرام بنحو 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس، ليسجل الجرام رقما قياسيا جديدا لم يصل إليه من قبل.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 808 جنيهات مقابل 805 جنيهات، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 693 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 923 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6464 جنيهًا.

وعالميًا، سك الذهب بارتفاعه قرب ذروة تسع سنوات، اليوم الثلاثاء، إذ عادلت التوقعات بارتفاع التضخم بسبب زيادة التحفيز الارتفاع في الإقبال على المخاطرة، بحسب وكالة رويترز.

فيما اخترقت الفضة مستوى 20 دولارا للمرة الأولى منذ سبتمبر 2016، وفقا لرويترز.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1818.23 دولار للأوقية بحلول الساعة 0510 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011، اليوم الاثنين.