ارتفاع عجز موازنة الدولة إلى 6.5% من الناتج المحلي في 11 شهرا

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات وزارة المالية، ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6.2% خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي.

ووفقا للتقرير الشهري لوزارة المالية عن يونيو الماضي، سجل العجز الكلي للموازنة 389.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من عام 2019-2020 مقابل 327.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018-2019.

وجاء ذلك بعد ارتفاع إجمالي المصروفات العامة خلال أول 11 شهرا من العام الماضي إلى نحو تريليون و171.4 مليار جنيه مقابل تريليون و96.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018-2019، بنسبة زيادة 6.8%.

كما زاد إجمالي الإيرادات ولكن بنسبة أقل، حيث سجلت 786.8 مليار جنيه خلال أول 11 شهرا من العام الماضي مقابل 770.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018-2019، بنسبة زيادة 2.2%.

وتراجع زيادة الإيرادات بنسبة أقل من المصروفات إلى انخفاض الإيرادات الضريبية خلال أول 11 شهرا من العام الماضي إلى 601.4 مليار جنيه مقابل 616.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي.

ويأتي ذلك رغم ارتفاع الإيرادات غير الضريبية إلى 185.4 مليار جنيه في أول 11 شهرا من العام الماضي مقابل 153.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018-2019، بنسبة زيادة 20.6%.

وتراجع الفائض الأولي إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي مقابل 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من عام 2018-2019.