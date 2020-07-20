تقرير أمريكي يتوقع 20% نموًا لقطاع الأغذية بالتجزئة في مصر خلال 5 سنوات

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن ينمو قطاع الأغذية بالتجزئة في مصر بنسبة ما بين 15 إلى 20% خلال الخمس سنوات المقبلة.

وقال التقرير إن حجم قطاع المواد الغذائية بالتجزئة في مصر يبلغ 17.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن نمو الدخل والقدرة الشرائية يدفع السوق عامة للنمو.

وبحسب التقرير فإن المستهلكين ذات الدخل المرتفع يقودون الطلب المرتفع على المنتجات المستوردة، فيما يستبدل المستهلكون أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة المنتجات المستوردة بالمحلية الصنع.

ولا تزال المنافذ التقليدية "البقالة" تهيمن على السوق المصرية حيث تمثل 96% من المنافذ وتسيطر على 80% من المبيعات، بحسب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية.

ويقول إن منافذ التجزئة الحديثة تنمو من حيث العدد وقيمة المبيعات، كما تزداد منافذ البيع عبر الإنترنت، شعبية مع زيادة استخدام الإنترنت في مصر.

وفي 2016 قررت الحكومة المصرية تعويم الجنيه وهو ما قفز بمعدل التضخم ليسجل 35.26% في يوليو 2017، لكن في نهاية العام الماضي انخفض المعدل إلى 9%.

وقال التقرير إن معدل التضخم الكبير أدى إلى تآكل القدرة الشرائية لدى المصريين في ظل ظروف الاقتصاد الكلي، كما أن أسعار المواد الغذائية بالتجزئة أصبحت متزايدة، خاصة بالنسبة للمستهلكين متوسطي ومنخفضي الدخل.

وبحسب التقرير فإن هذه الظروف قادت المستهلكين إلى استبدال المنتجات المستوردة بمنتجات محلية الصنع.

ويقدر التقرير عدد منافذ البيع بالتجزئة المتوسطة مثل السوبر ماركت والهايبر ماركت والمتاجر، بـ 3913 منفذًا، فيما تقدر عدد محال البقالة التقليدية بـ 113.724 ألف منفذًا وتحتل 80% من إجمالي المبيعات.

ويقول التقرير إن محال البقالة الصغيرة تهيمن على قطاع البيع بالتجزئة في مصر.

ووفقًا للتقرير فإن هذه المنافذ تقع في المناطق الحضرية وتضم منتجات متنوعة من الأطعمة والمشروبات وتقدم خدمة توصيل إلى المنازل بأسعار معقولة.

ويقول التقرير إن سلستين حديثتان لمنافذ السوبر ماركت هي BIM وكازيون في مصر اتبعتا طريقة إنشاء المنافذ الصغيرة في أحياء عدة، والآن أصبح لدى BIM 300 متجر وكازيون 424 متجرًا.

ويشير التقرير إلى أن سوبر ماركت كارفور لديه 36 فرعًا في مصر، ومنصور جروب "سوبر ماركت مترو" لديه 98 فرعًا وسعودي 12 متجرًا وهايبر ون فرعين، وسبينس 13 فرعًا وألفا 7 أفرع.

وبحسب التقرير إن واردات مصر من السلع الاستهلاكية في العام الماضي بلغ 2.9 مليار دولار، بزيادة نسبتها 16% عن عام 2018.

وتحصل مصر على صادراتها من هذه المنتجات من خلال الاتحاد الأوروبي والبرازيل والهند ونيوزيلندا وأمريكا.

وتعد السلع الاستهلاكية الأساسية التي تستوردها مصر، هي اللحوم المجمدة واللبن والشاي والتفاح وبذور البطاطس والجبن والكبده والزبدة والدجاج.

ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على 44% من واردات مصر بقيمة أكثر من مليار دولار، ثم البرازيل بنسبة 25% وبقيمة 568 مليون دولار، ثم الهند بنسبة 16% وبقيمة 371 مليون دولار، ثم نيوزيلندا بنسبة 8% وبقيمة 190 مليون دولار ثم أمريكا بنسبة 6% وبقيمة 170 مليون دولار.

وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن قيمة مبيعات السلع الاستهلاكية في مصر خلال العام الماضي بلغت 27.5 مليار دولار منها 17.5 مليار دولار عبر البيع بالتجزئة و10 مليارات دولار لخدمات المطاعم.