هشام توفيق يشهد إطلاق مبادرة للتحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة

كتبت – شيماء حفظي:

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إطلاق الاتحاد العام للغرف التجارية مبادرة "مستقبل رقمي" والتي تهدف إلى تمكين الشركات المتوسطة والصغيرة في مصر من مواكبة التحوّل الرقمي.

وتأتي المبادرة، بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام وشركتي مايكروسوفت وفايبر مصر سيستمز، بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بنية كابيتال.

وأشار الوزير، في كلمته خلال مؤتمر إطلاق المبادرة، إلى أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وقال إن التعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام والاتحاد العام للغرف التجارية في مبادرة "مستقبل رقمي" يمثل سابقة أولى في نقل خبرات وتجارب قطاع الأعمال العام إلى شركات القطاع الخاص.

وأوضح أن ذلك نظرًا لضخامة مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة في شركاتها التابعة ويضم أكثر من 20 تعاقدا مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذه، مما يؤكد سياسة الوزارة المعلن عنها سابقا أن برنامجها الطموح للتحول الرقمي سيجذب ويحرك نحو 30% من سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، تماشيا مع سياسة الدولة للرقمنة.

وأوضح توفيق، أن الوزارة بدأت في تنفيذ برنامجًا ضخمًا وطموحًا للتحول الرقمي في شركاتها تشمل مرحلته الأولى 63 شركة (قابضة وتابعة) ما يمثل نحو نصف عدد الشركات التابعة للوزارة، ويمثل ذلك تحديًا كبيرًا حيث تتنوع مجالات عمل الشركات الـ 63 في 12 قطاعًا مختلفًا.

وأشار إلى أن برنامج التحول الرقمي يشمل 4 محاور رئيسية، أولها إعداد سياسات وإجراءات رقمية تم الانتهاء منها في نوفمبر 2019، والمحور الثاني هو تطبيقات تخطيط وإدارة موارد الشركات (ERP) باستثمارات قدرها 50 مليون دولار للرخص والخدمات وتم توقيع العقود يناير 2020.

والمحور الثالث فيختص بمركز البيانات والدعم الفني بتكلفة 3 ملايين دولار سنويا، يليه المحور الرابع وهو تدريب الكفاءات على إدارة المنظومة.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام قد وقعت في مايو الماضي بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة (شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا)، لنقل تجربة الوزارة في مجال التحول الرقمي وتوفير هذه الخدمة بأقل الأسعار للشركات الناشئة والصغيرة.

وأوضح المهندس محمد مسعود مستشار التحول الرقمي بوزارة قطاع الأعمال العام، أن الوزارة قامت بالتفاوض مع الشركات العالمية واختيار أفضلهم في مبادرة مع الغرفة التجارية بالقاهرة.

وأضاف "لتوفير برامج تخطيط وإدارة الموارد " ERP" للشركات الناشئة والصغيرة باشتراك شهري رمزي وذلك بتكنولوجيا من شركة "مايكروسوفت" وبدعم من متكاملي الخدمات شركة "فايبر مصر"، حيث تعد هذه الخدمة هي الأرخص حيث لا تحتوي على أي مصاريف إضافية وتشمل دعم فني كامل.

وتعتبر "مستقبل رقمي" أول مبادرة من نوعها يتمحور تركيزها حول الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر لهذه الشريحة المتنامية من قطاع الأعمال في مصر خدمات تخطيط وتنظيم الموارد المؤسسية باحترافية.

يذكر أن المبادرة ستقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة مفهومًا مبتكرًا يوفر لها أحدث التقنيات بسعر مناسب، حيث ستتولى مسؤولية تأهيل مزودي التكنولوجيا للعمل مع تلك الشركات وتسهيل إجراءات الدفع إضافة إلى تقديمها خدمات دعم احترافية للمستخدمين النهائيين.