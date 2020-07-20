راية القابضة تصدر سندات توريق بقيمة 562.1 مليون جنيه عبر 3 شركات تابعة

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إنها أصدرت سندات توريق بقيمة 562.1 مليون جنيه.

وأضافت أن التوريق تم من خلال متحصلات وحقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة من 3 شركات تابعة لها، وهى شركة راية للإلكترونيات، وشركة أمان للخدمات المالية وشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

وتشتمل المتحصلات على أقساط أجهزة إلكترونية ومنزلية متنوعة، وقروض سيارات وقروض مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بحسب البيان.

وقالت الشركة، إن البنك التجاري الدولي، قدم كافة الاستشارات المالية للصفقة، وشارك في تغطية الاكتتاب مع البنك الأهلي وبنك مصر وشركة مصر كابيتال والتجاري وفا بنك مصر، وبنك قناة السويس.

ويشتمل الإصدار أربعة شرائح، ثلاثة منها قصيرة الأجل، والرابعة بتاريخ استحقاق متوسط الأجل بعد 36 شهرا، ويشتمل على عقود من حوالي 124 ألف عميل من الشركات الثلاث مدعومة بأكثر من 800 ألف مستند وصل أمانة وشيك بنكي وكمبيالات، بحسب البيان

وقال مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية، إن نجاح عملية التوريق تعد بمثابة شهادة ثقة على قدرة الشركة على تعظيم العائد على استثماراتها المختلفة.

وأضاف "تسعى راية القابضة جاهدة للحفاظ على دورها الريادي بين مؤسسات القطاع الخاص في العمل على تعزيز الشمول المالي في السوق المحلي".

وقال حسام حسن، رئيس القطاعات المالية بشركة راية، إن "ننظر إلى إصدار سندات التوريق كآلية لتعجيل نمو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لدينا، من خلال التسييل المتواصل لمحافظ الإقراض المتنامية عبر جميع الشركات التابعة المشمولة بهذا الإصدار".

وتعمل شركة راية القابضة، في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتجارة الإلكترونيات الإستهلاكية والأدوات المنزلية وخدمات مراكز الاتصالات، وخدمات مراكز البيانات والمباني الذكية وتصنيع وتجارة المواد الغذائية والمشروبات والنقل البري والحلول اللوجيستية، وإعادة تصنيع البلاستيك، ومركبات النقل الخفيف، والدفع الإلكترونية والخدمات المالية غير المصرفية.