معيط: سداد 6 مليارات جنيه مستحقات متأخرة لـ 1667 شركة مصدرة العام الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، في بيان للوزارة اليوم الاثنين، إنه تم صرف ما يصل إلى 6 مليارات جنيه من موازنة الدولة لصندوق تنمية الصادرات خلال العام المالي 2019-2020.

وأضاف الوزير أن صرف هذا المبلغ ساعد الصندوق في سداد المستحقات المتأخرة لـ 1667 شركة مصدرة، وتوفير السيولة النقدية لها خاصة في ظل أزمة "كورونا".

وذكر أن توفير هذه السيولة للشركات يمكنها من ضخها في الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان استمرار نتائج الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي.

وأوضح الوزير، أن صرف هذه المستحقات يأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، والتي تبلورت في عدة مبادرات فعَّالة للحكومة.

وأكد أن الدولة ملتزمة برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين منذ عام 2012، وأن الحكومة حققت تقدما ملموسا فى هذا الشأن، بالتعاون المثمر بين وزارتي المالية، والتجارة والصناعة.

وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص 7 مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالي الحالي، بحيث تستمر إتاحة مبالغ مالية كل شهر لصندوق تنمية الصادرات حتى يتسنى له سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين من خلال استكمال المبادرات التي وافق عليها رئيس الوزراء ويعكف على تنفيذها فريق مشترك من وزارتي المالية، والتجارة والصناعة.

وقال إنه يأتي في مقدمة هذه المبادرات مبادرة سداد 30% من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل منهم، ومبادرة صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، ومبادرة الاستثمار، والمقاصة مع الضرائب والجمارك.

وأضاف الوزير أن رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات يُسهم في تشجيع الصناعة، وتحفيز الإنتاج، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية على النحو الذي يُساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.