ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار بعض أصناف الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقر البعض الأخر منها.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، ليتراوح بين 20 و22 جنيها، كما زاد سعر كيلو الجمبرى 20 جنيها، ليتراوح بين 200 جنيه و280 جنيها

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 10 جنيهات، ليتراوح بين 60 و70 جنيها، كما زاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وصعد سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 40 و46 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها.