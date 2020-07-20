ارتفاع الطماطم وتراجع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 25 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

في المقابل تراجع سعر كيلو الخيار البلدي 50 قرشا، ليتراوح بين 1.5 جنيه و3 جينهات، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و4.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 15 و19 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين جنيه و2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين جنيه و3 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البامية بين 15 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 5.5 و6.5 جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و6 جنيهات.

التفاح البلدي بين 7 جنيهات و12 جنيها.

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.

الكانتلوب بين 3 جنيهات و 4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و24 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 8 جنيهات، و12 جنيها، بزيادة جنيه.