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الإحصاء: 27.5% ارتفاعًا في صادرات مصر لأمريكا في 2019 والملابس أبرزها

09:59 ص الإثنين 20 يوليه 2020
الإحصاء: 27.5% ارتفاعًا في صادرات مصر لأمريكا في 2019 والملابس أبرزها

صادرات مصر

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفعت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة بنسبة 27.5% خلال العام الماضي، بحسب ما أظهرته النشرة السنوية للعلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

وبلغت قيمـــــة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحــدة الأمريكية 2.195 مليار دولار العام الماضي، لتمثل 7.2% من صادرات مصر للعالم مقابل 1.721 مليار دولار العام الماضي.

وجاءت صادرات مصر من الملابس الجاهزة في المرتبة الأولــى بنسبة 43.1% من إجمالي الصادرات للولايات المتحــدة الأمريكيــة حيث بلغت 945.7 مليــون دولار عام 2019 مقابل 801.2 مليــون دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 18%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكيــة 5.147 مليار دولار في العام الماضي، لتمثل 6.6% من واردات مصر من العالم، بانخفاض نسبته 5.7% عن العام الماضي.

وجاءت الواردات من حبوب وأثـمار زيتية ونباتات طبية وعلف في المرتبة الأولى بنسبة 22.5% من إجمالي الواردات من الولايات المتحدة الأمريكيـة حيث بلغت 1.157 مليار دولار بانخفاض نسبته 4.6٪ عن عام 2018.

الولايات المتحدة صادرات مصر لأمريكا المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرات المصرية

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